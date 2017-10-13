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Вопроса о пересмотре Соглашения об ассоциации Украина-ЕС не стоит на повестке дня Совета ЕС по вопросам иностранных дел, но его может поднять Венгрия в рубрике «разное».

Об этом в пятницу в Брюсселе накануне заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, которое состоится в понедельник в Люксембурге, заявил высокопоставленный европейский дипломат, сообщает УНИАН.

«На повестке дня стоят подготовленные вопросы, и вопрос пересмотра Соглашения нет, но министр, как он об этом сказал, может поднять его в разделе» разное «, - сказал он. При этом дипломат детализировал, что вопрос пересмотра Соглашения «непростой». «Для этого в ЕС должна быть единогласность», - констатировал собеседник агентства, обратив внимание на то, что не так давно документ был ратифицирован последней страной (Нидерланды) и недавно вступил в силу.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. 

12 октября в ходе визита в Будапешт Климкин разъяснил венгерской стороне содержание образовательной реформы и представил аргументы о беспочвенности опасений по обеспечению прав венгерского меньшинства.

Сийярто после встречи с Климкиным не изменил свою позицию.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, которое содержит рекомендации, касающиеся Закона Украины «Об образовании».
ForUm

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