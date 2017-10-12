также в разделеОбщество
В Раде подготовили законопроект о растаможке авто на еврономерах 11
Полторак готов уйти в отставку из-за коррупционного скандала 34
Полторак считает, что его зам не сбежит: на него завели три дела в России 24
ГПУ нагрянула с обысками в Нацкомиссию по ценным бумагам 16
«Киевэнерго»: Дата подключения соцобъектов к отоплению не определена 30
С ноября в ночных поездах можно будет купить первые блюда, сендвичи и десерты 18
Украина получила доступ к электронной логистической базе НАТО - 15
«Министру финансов ДНР» грозит до 12 лет тюрьмы 23
Еще двум чиновникам Минобороны сообщено о подозрении в растрате 44
Дело MH17: СБУ вызвала на допрос «Хмурого» и еще 4 россиян 39
Полиция начала расследовать драку, в которой пострадал нардеп Береза 37
Насирову определили дедлайн для изучения дела 21
Задержанным в РФ украинским пограничникам предъявили обвинение 64
Солист Scooter вылетел из жюри немецкого шоу из-за скандала с Крымом 56
Силы в Станице Луганской попытаются развести 18 октября 30
СБУ предупреждает о новой масштабной кибератаке 90
Джамала стала Послом доброй воли ООН 30
Задержанная в Одессе банда подозревается в нападениях в пяти областях 70

Размер пенсии будет зависеть от стажа и размера зарплаты, но не от должности, которую занимает человек, а спецпенсию оставят только военнослужащим и силовикам.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время пресс-завтрака в четверг, сообщает Укринформ.

 «Для всех, кроме военнослужащих и силовиков, введены обычные пенсии. У нас есть статья 17 Конституции Украины, у нас было 15 законов, согласно которым мы регулировали пенсионное обеспечение, и люди делились на разные категории, не в зависимости от того, сколько они платят взносы и как долго, а также от того, где они работают», - сказал Рева.

По его словам, отдельный закон о пенсионном обеспечении военных и силовиков будет внесен на рассмотрение Верховной Рады до 1 ноября. Он будет касаться примерно 560 тысяч пенсионеров.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, а 11 октября он вступил в силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги