Размер пенсии будет зависеть от стажа и размера зарплаты, но не от должности, которую занимает человек, а спецпенсию оставят только военнослужащим и силовикам.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время пресс-завтрака в четверг, сообщает Укринформ.

«Для всех, кроме военнослужащих и силовиков, введены обычные пенсии. У нас есть статья 17 Конституции Украины, у нас было 15 законов, согласно которым мы регулировали пенсионное обеспечение, и люди делились на разные категории, не в зависимости от того, сколько они платят взносы и как долго, а также от того, где они работают», - сказал Рева.

По его словам, отдельный закон о пенсионном обеспечении военных и силовиков будет внесен на рассмотрение Верховной Рады до 1 ноября. Он будет касаться примерно 560 тысяч пенсионеров.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, а 11 октября он вступил в силу.