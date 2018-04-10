Назначение всех спецпенсий, кроме военных, отменено, а уже назначенные не будут перечисляться, заявил заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир, комментируя вопрос назначения и выплат пенсий по специальным законам. Его заявление распространила пресс-служба Минсоцполитики.

По словам Шамбира, одним из результатов проведения пенсионной реформы стала ликвидация спецпенсий и назначение пенсионных выплат по одним правилам и единой для всех формуле.

«Мы говорим о принципиальном отличии всех спецпенсий. Вместе с тем, есть люди, которые получают уже назначенные специальные пенсии, или имеют право на их назначение согласно переходным положениям закона. Для таких людей пенсии перечисляться не будут, и со временем они сами перейдут на единые правила пенсионного обеспечения», - заявил замминистра.

Он также проинформировал о проведении анонсированного аудита Пенсионного фонда Украины уже в этом году.

«Международный аудит – это комплексный вопрос, и он требует времени. Сейчас готовятся соответствующие документы, процесс определения аудитора будет происходить прозрачно на тендерной основе», - пояснил замминистра.

Напомним, закон о пенсионной реформе, который в Украине вступил в силу 11 октября 2017 года, не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу.

Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера. Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Министерство социальной политики готовит законодательные изменения, согласно которым стаж будет определяться автоматически, а коэффициент - по желанию пенсионера.

С 1 января Кабмин принял решение о повышении пенсий военнослужащим.