Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование 10 улиц и 2 переулков.
В частности, переименованы:
1) ул. Красноводская в ул. Хотинскую в Подольском районе;
2) ул. Днепродзержинска в ул. Каменскую в Дарницком районе;
3) ул. Николая Лебедева в ул. Юрия Поправки в Днепровском районе;
4) ул. Ярослава Галана в ул. Августина Волошина в Соломенском районе;
5) ул. Днепропетровскую в ул. Новокодацкую в Соломенском районе;
6) ул. Краснодонскую в ул. Кучмин Яр в Соломенском районе;
7) ул. Лебедева-Кумача в ул. Николая Голего в Соломенском районе;
8) ул. Социалистическую в ул. Льва Мациевича в Соломенском районе;
9) ул. Тимофия Шамрыло в ул. Парково-Сырецкую в Шевченковском районе;
10) ул. Эжена Потье в ул. Антона Цедика в Шевченковском районе.
Кроме того, новое название - пер. Бориса Шахлина - получил пер. Горького в Голосеевском районе. Переименовано Днепропетровское шоссе в Днепровское шоссе, а переулку Краснодонскому вернули историческое название - пер. Кучмин Яр.
Напомним, сегодня Киевсовет также переименовал Интернациональную площадь в площадь Валерия Марченко.
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