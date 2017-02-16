Пенсии всем гражданам Украины должны и в дальнейшем начисляться по единому закону. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, комментируя принятый Верховной Радой в первом чтении законопроект, согласно которому пенсия судей Конституционного Суда должна составлять 80% от заработной платы.

«Я категорически против восстановления системы спецпенсий в Украине. Я был одним из организаторов процесса отмены спецпенсий и с 1 июля 2015 года, у нас ликвидированы ВИП-пенсии и разделение пенсионеров на «черных» и «белых», - сказал он.

По словам Розенко, сейчас пенсия всем гражданам Украины назначается по единому закону – закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании. «Именно мы убили систему ВИП-пенсий, и если сейчас под любыми предлогами будут попытки вернуть эту систему, я первый, кто будет вести работу с депутатами и настаивать на изъятии из всех нормативных актов системы спецпенсий», - отметил вице-премьер.

Он выразил надежду, что ко второму чтению народные депутаты Украины откорректируют положения о назначении пенсий судьям.