Правоохранители выясняют обстоятельства перестрелки в Дарницком районе Киева.

По данным пресс-службы столичного главка, трое злоумышленников, пытаясь отобрать у 28-летнего местного жителя деньги, ранили его в живот из травматического оружия.

Информация о стрельбе на улице Симферопольской поступила в 12:13.

По предварительной информации: после обмена валюты, выходя с автомобиля «Лексус», у 28-летнего местного жителя три человека в масках на лице пытались отобрать тысячу долларов США, выстрелив ему в живот из травматического пистолета. Пострадавшего с непроникающим ранением правой стороны забрала «скорая»: его жизни ничего не угрожает. Злоумышленники скрылись с места на неизвестном автомобиле.

Информация о происшествии зарегистрирована в Журнал единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации события.