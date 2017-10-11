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Сравнение ситуаций относительно проведения нелегальных референдумов в Каталонии и в Крыму – это спекуляции российской пропаганды

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета внешних отношений Карл Бильдт на международных слушаниях «Украина: что дальше?», сообщает Укринформ.

«Я немного растерян. Забудьте о таком сравнении – Каталонии и Крыме. Не нужно смотреть «Спутник» (российское государственное пропагандистское агентство – ред.). Это сравнение ничего не достойно. Мой ответ – нет», - заявил шведский политик.

Как сообщалось, российские государственные СМИ, а также приближенные к Кремлю политики и эксперты пытаются спекулировать ситуацией относительно нелегального референдума за независимость Каталонии, сравнивая ее с проведением в 2014 году так называемого «референдума» в оккупированном Россией Крыму.

1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным. Так, «за» проголосовали 90,18%, «против» - 7,83%, еще 1,98% ничего не написали на бланке голосования. 

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии. 

 
ForUm

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