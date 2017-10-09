Парламентская ассамблея Совета Европы окончательно утвердила проведение утром в четверг, 12 октября срочных дебатов, касающихся языковых положений седьмой статьи закона «Об образовании» в Украине. За соответствующее решение проголосовали 100 членов ПАСЕ из 134 присутствующих в зале.

Голосование состоялось в рамках осенней сессии ПАСЕ, которая проходит 9-13 октября в Страсбурге. Против проголосовали 22 депутата, воздержались 12.

Перед голосованием председательствующий на сессии исполняющий обязанности президента ПАСЕ сэр Роджер Гейл сообщил, что для утверждения решения Бюро ПАСЕ необходимо не менее двух третей голосов от большинства присутствующих членов ПАСЕ, сообщает УНИАН.

Председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев выступил против принятия этого решения. «Прежде всего, я хотел бы проинформировать коллег, что недавно принятый закон (об образовании. – Ред.), имеет такую же систему для украинских школ, какую имеют наши соседи», - заявил Арьев.

Также он напомнил, что украинское правительство по собственной инициативе уже направило этот закон для экспертизы Комиссии Совета Европы «За демократию через право» (Венецианской комиссии). «И мы четко заявили, что заключения Венецианской комиссии будут введены позже украинским парламентом», - заявил Арьев.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты ЕС очень положительно оцениваютреформу образования в Украине.