Кабинет Министров Украины расширил перечень административных услуг, которые граждане Украины могут получить в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

В первую очередь распоряжение Кабмина упорядочивает действующие нормативно-правовые акты в соответствии с принятыми Верховной Радой четырьмя новыми законами. Эти законы главным образом направлены на децентрализацию полномочий органов исполнительной власти предоставлять административные услуги.

Таким образом, ЦПАУ теперь смогут:

выдавать удостоверения водителя (по согласованию местной власти с Министерством внутренних дел);

регистрировать (перерегистрировать, снять с учета) транспортные средства (по согласованию местной власти с Министерством внутренних дел);

регистрировать акты гражданского состояния (по согласованию местной власти с Министерством юстиции);

выдавать разрешение на применение труда иностранцев (без согласования);

предоставлять услуги социальной сферы (по предложению министра социальной политики Андрея Ревы).

«Призываю органы местной власти как можно скорее позаботиться о том, чтобы в ЦПАУ их региона появились эти услуги. В то же время, надеюсь, Министерства юстиции и внутренних дел беспрепятственно предоставят Центрам всех регионов возможность выдавать эти документы. Еще раз подчеркиваю: как можно большее количество админуслуг должно предоставляться в одном месте. Люди не должны обивать пороги государственных органов, а получать быстрый и качественный сервис», - заявил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

Всего Минэкономразвития рекомендует ЦПАУ предоставлять 106 административных услуг. Как известно, Министерство также работает над введением единого стандарта обслуживания во всех Центрах.