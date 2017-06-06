Украинская экономика все больше оживает после кризиса. Экспорт товаров и услуг вырос в I квартале на 34% по сравнению с I кварталом 2016 г., сообщают как Минэкономразвития и торговли, так и Госслужба статистики.

Главные изменения в том, что наши производители не только переориентируются на новые рынки сбыта, но и меняют ассортимент продаж: первое место уверенно удерживает агросектор, а не тяжелая промышленность, как раньше, и повышается доля экспорта услуг. Более трети, или 36,4% наших поставок, теперь идут в ЕС, более 16% — в страны Азии и лишь 14% — в РФ (здесь падение за год почти вдвое).

ЗА СЧЕТ ЧЕГО. Как разъяснили нам в МЭРТ, увеличению экспорта способствовали рост цен на мировых рынках на руду, металл и рекордные продажи зерна. В деньгах имеем самый большой прирост по железной руде — $332 млн, подсолнечному маслу — $316 млн, соевым бобам — $226 млн и листовому прокату — $190 млн. В министерстве прогнозируют, что во втором квартале рост экспорта продолжится. С этим согласны и эксперты.

«Рост произошел в первую очередь благодаря продукции агросектора, — говорит экономист Иван Никитченко. — С одной стороны, отечественные производители научились лучше работать с европейскими потребителями, более активно проходили сертификацию для допуска на рынки ЕС. С другой — сложилась благоприятная ценовая конъюнктура как на агропродукцию, так и на металл. А так как показатели экспорта измеряются в деньгах, то даже при отсутствии роста экспорта в количестве продукции в денежном исчислении произошел бы рост».

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ. Но пока говорить как о стабильных успехах, так и о том, что украинские предприятия и бизнес перестроились и покорили европейский рынок, рано, считает директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

«Нужно понимать, что все происходит на фоне большого падения объемов торговли, которые имела Украина в посткризисный период, — анализирует Юрчишин. — Поэтому к улучшениям, которые есть, нужно относиться сдержанно. Второй момент: пара месяцев или даже несколько кварталов — это не тот срок, который может говорить о том, что произошли кардинальные изменения. Структура экспорта остается низкоконкурентной, полусырьевой, и так же, как и было, мы экспортируем преимущественно или полусырьевые материалы, или металлы. Задание экспортировать не пшеницу, и даже не муку, а спагетти, пока не выполняется. Но хорошо, что происходит переориентация, причем не только на еврорынок, а на рынки третьих стран».

Президент Украналитцентра Александр Охрименко обратил внимание на то, что среди торговых партнеров Украины впервые вышла на третье место Индия. Это произошло за счет увеличения поставок продуктов питания, причем не только зерна и подсолнечного масла, но и мяса, консервов. «Но данные по экспорту за апрель показывают, что темпы экспорта снижаются, прежде всего это металл и руда», — говорит Охрименко.

Никитченко подметил, что увеличение продаж за рубеж сказалось на курсе нацвалюты, гривня в апреле-мае укрепилась с 27 до 26 грн/$ именно благодаря этому периоду. «Это позволило НБУ нарастить объем ЗВР, что поможет ему лучше сдерживать курс от резких колебаний во втором полугодии», — обнадежил эксперт.

Услуги: транспорт и пошив одежды

На 9% вырос за год и экспорт услуг. По-прежнему более половины из них — транспортные, в тройке по объему экспорта — IT-услуги и переработка сырья. «Украина — по-прежнему крупнейший транзитер российских энергоносителей в Европу, но из-за снижения производства металла, спада в машиностроении, блокады на Донбассе уже можно прогнозировать уменьшение во втором квартале транзита грузов по железной дороге, — анализирует Охрименко. — Будет нарастать объем услуг в IT-сфере и переработке сырья, имеется в виду изготовление одежды из тканей, завезенных по давальческим схемам, сбор комплектующих для европейского автопрома. Может быть рост деловых услуг для зарубежных инвесторов».

Юрчишин также ожидает, что объем высокоинтеллектуальных услуг в этом году увеличится: «У нас есть хорошие школы, хорошие IT-специалисты, но пока отрасль слабо поддерживается государством». А вот рынок зарубежных стройуслуг становится все меньше, так как наши работяги уезжают из РФ. Не видят эксперты роста услуг в турсфере, ремонте и обслуживании оборудования.