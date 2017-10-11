Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему с растраты государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

11 октября детективы Бюро провели ряд обысков, в результате которых по подозрению в причастности к преступлению задержали двух человек: заместителя министра обороны и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства.

По версии следствия, в начале 2016 года Комитет по конкурсным торгам МОУ организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкостного топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодны. 13 и 18 мая 2016 между МОУ и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках топлива для техники спецназначения за счет средств госбюджета на общую сумму более 1 млрд грн.

Согласно данным предварительного расследования, в течение июня-августа 2016 при отсутствии каких-либо правовых оснований для внесения изменений в договоры о закупке товаров за бюджетные средства, заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым безосновательно увеличена цена за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. В результате в пользу поставщика безосновательно и незаконно было перечислено бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн.

Следствие считает, что, согласно установленным фактам, должностные лица Министерства обороны по предварительному сговору с представителями коммерческого предприятия совершили преступление, предусмотренное ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Сейчас задержаны двое предполагаемых участников преступления – замминистра и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ. Решается вопрос об уведомлении о подозрении, избрании в отношении задержанных меры пресечения и установления других соучастников.

Досудебное расследование по данным фактам детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.