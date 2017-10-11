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Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с новоизбранным председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Стеллой Кириакидес выразил убеждение о невозможности возвращения РФ к полноценной работе в Ассамблее без полного выполнения всех требований, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он поздравил Кириакидес с избранием на эту важную должность.

Президент Украины выразил уверенность в дальнейшей поддержке ПАСЕ в общей борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

В этом контексте Глава государства выразил убеждение, что Парламентская ассамблея Совета Европы и в дальнейшем будет придерживаться своей принципиальной позиции о невозможности возвращения РФ к полноценной работе в Ассамблее без полного выполнения всех требований и принципов, которые отстаивает Совет Европы.

Порошенко также проинформировал о ходе реформ в Украине. Кириакидес поздравила с успехом реформ.

Напомним, по данным СМИ, в Совете Европы подготовили механизм, который позволит снять санкции с РФ и вернуть российскую делегацию в ПАСЕ.

 
ForUm

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