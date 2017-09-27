Официальная газета Верховной Рады «Голос Украины» опубликовала новую редакцию закон «Об образовании».

Документу вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Законом установлено, что обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования - с 1 сентября 2018 года; для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года; для профильного среднего образования - с 1 сентября 2027 года.

Согласно закону, должностной оклад педагогического работника (низшей квалификационной категории) устанавливается в размере не менее четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Эта норма вводится в действие, начиная с 1 января 2018 года, а закон вступает в силу со следующего после его опубликования дня. Учредитель частных учебных заведений вправе устанавливать другие размеры и условия оплаты труда, вознаграждения и помощи для педагогических и научно-педагогических работников.

Законом предусмотрено, что государство гарантирует бесплатное обеспечение учебниками (в том числе электронными) всех соискателей полного общего среднего образования и педагогических работников. Законом определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Также предусмотрено, что в учебных заведениях, в соответствии с образовательной программой, могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – на государственном языке, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

В законе сказано, что дети старшего дошкольного возраста обязательно должны быть охвачены дошкольным образованием. Согласно закону, полное общее среднее образование в Украине является обязательным: начальное образование продолжительностью четыре года; базовое среднее образование продолжительностью пять лет, профильное среднее образование продолжительностью три года. При этом отмечается, что начальное образование приобретается, как правило, с шести лет, а дети, которым к началу учебного года исполнилось семь лет, должны начинать получение начального образования в этом же учебном году. Согласно закону, каждый человек имеет право получать начальное и базовое среднее образование в учебном заведении (его филиале), наиболее доступном и близком к месту жительства.

Законом определено, что высшее образование приобретается на основе полного общего среднего образования.

Как сообщалось, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

Также новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

Министерство образования и науки и Министерство иностранных дел Украины обратятся в Совет Европы относительно проведения экспертизы нового закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.