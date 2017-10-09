Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии проведет срочные дебаты по статье 7 украинского закона «Об образовании», подтвердив запрос венгерских и других депутатов.

Такое решение приняло Бюро ПАСЕ в понедельник, сообщает «Европейская правда».

Руководящий орган ассамблеи должен выбрать для дебатов одну из трех тем - массовые нарушения прав человека в Мьянме, кризис в Каталонии или украинский языковой вопрос. По сути, стоял выбор между двумя последними, или же парламент мог отказаться от срочных дебатов. От обсуждения каталонского кризиса отказались, чтобы не накалять конфликт.

Украинский вопрос также не смогли сразу принять, голоса распределились поровну. Противники его рассмотрения аргументировали, что необходимо дождаться заключения Венецианской комиссии, однако со второго раза утвердили с минимальным перевесом.

ПАСЕ рассмотрит проект соответствующей резолюции в четверг.

Пока неизвестно, кто будет назначен докладчиком, от этого во многом зависит тональность документа.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты ЕС очень положительно оцениваютреформу образования в Украине.