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Национальный банк заявляет, что «ПриватБанк» должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт «Буковель» (Ивано-Франковская область), здание телеканала «1+1» в Киеве и самолеты авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Об этом в эфире «Радио Вести» 7 октября сообщила замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

По словам Рожковой, в 2016 году при докапитализации, «ПриватБанк» принял на баланс непрофильные активы: горнолыжный курорт «Буковель», стадион «Днепр Арена», помещения телеканала «1+1», самолеты, объекты недвижимости.

«В прошлом году при выполнении первого этапа докапитализации часть активов была взята на баланс банка в счет погашения кредитной задолженности. Среди них - «Буковель», объекты недвижимости и самолеты МАУ», - сообщила замглавы НБУ.

Рожкова отметила, что все эти активы - непрофильные для банка, и он не способен ими управлять эффективно.

После их оценки и инвентаризации банк, скорее всего, как считает Рожкова, примет решение о продаже.

«Буковель» - один из самых сложных активов, который, де-факто, не подчиняется менеджменту банка. Именно поэтому его нужно продавать. У банка нет ни людей, ни компетенции, чтобы им управлять», - отметила Рожкова.

Продажа таких активов может быть проведена на площадках ProZorro или СЕТАМ.

В то же время Рожкова сообщила, что ни сама авиакомпания МАУ, ни акции крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнефть» не являлись залогами по кредитам.

Напомним, 21 декабря прошлого года «ПриватБанк» перешел в государственную собственность.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с «ПриватБанком».
ForUm

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