Киевская городская государственная администрация начала подключение детских садов, школ и больниц к централизованному отоплению.
Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передают Українські Новини.
«Согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации №1235 от 6 октября, сегодня начинается подача тепла в столичные учреждения социальной сферы», - сказано в сообщении.
Он отметил, что по состоянию на 9 октября все объекты социальной сферы получили акты готовности к отопительному сезону.
Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в жилые же дома Киева подача тепла начнется, когда среднесуточная температура снизится до +8 градусов.
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