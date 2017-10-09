Киевская городская государственная администрация начала подключение детских садов, школ и больниц к централизованному отоплению.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передают Українські Новини.

«Согласно распоряжению Киевской горгосадминистрации №1235 от 6 октября, сегодня начинается подача тепла в столичные учреждения социальной сферы», - сказано в сообщении.

Он отметил, что по состоянию на 9 октября все объекты социальной сферы получили акты готовности к отопительному сезону.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в жилые же дома Киева подача тепла начнется, когда среднесуточная температура снизится до +8 градусов.