Подписание Президентом Петром Порошенко нового закона об образовании создает в Украине наименее благоприятные условия для того, чтобы национальные меньшинства учились на своем родном языке. Об этом говорится в статье генерального секретаря Совета Европы Торбьерна Ягланда, которую он посвятил языковой проблеме в Европе и в Украине в частности.

Такими действиями, говорится в материале, Глава государства «становится на тонкую грань». В то же время Ягланд приветствовал инициативу Порошенко о предоставлении текста закона для изучения Советом Европы.

Правительства европейских стран, утверждает генсек Совета Европы, обеспокоены перспективами, которые появляются у почти 400 тыс. студентов в Украине, которые учатся и говорят на языках нацменьшинств, сообщает 112 Украина.

«Я не сомневаюсь, что этот вопрос будет главным для парламентариев на следующей неделе, когда Президент Порошенко обратится к Парламентской Ассамблее Совета Европы», - считает Ягланд.

Генсек отмечает, что сегодня почти каждый седьмой европеец принадлежит к языковому или национальному меньшинству. Поэтому правительства стран должны обеспечивать полное выполнение языковых прав этих людей.

«Конечно, меньшинства в Европе должны свободно владеть официальным языком своего государства. Это жизненно важно для их полного участия в жизни общества и государство должно внедрять все средства, необходимые для их обучения», - говорится в статье.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба сообщил, что эксперты ЕС очень положительно оценивают реформу образования в Украине.