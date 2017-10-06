Венгрия не будет нарушать единство Евросоюза в вопросе санкций против России, несмотря на конфликт с Киевом из-за закона об образовании. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сиярто в интервью российской газете «Коммерсант».

Сиярто вновь подчеркнул, что пока закон об образовании сохраняет силу, Венгрия не поддержит ни одной украинской инициативы и ни одного важного для Украины решения в международных организациях.

«В Украине проживают 150 тыс. венгров, и нам не все равно, что с ними будет. Мы несем за них ответственность», - заявил он. Однако санкции против РФ, по словам Сиярто, это отдельный вопрос.

«Санкции – это отдельный вопрос. Мы не раз подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы взаимоотношения между Россией и Евросоюзом, а также Евросоюзом и Евразийским союзом строились более прагматично и опирались на взаимное доверие», - сказал он. «Но в то же время мы не раз подчеркивали, что хотя мы и не считаем санкции, скажем так, «успешными», мы не станем подрывать европейское единство – ведь в нем сила Евросоюза», - отметил Сиярто, сообщает УНИАН.

На вопрос, согласна ли Венгрия с позицией Германии о том, что постепенное ослабление ограничений против России возможно в случае введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, Сиярто ответил, что Германия ближайший партнер для Венгрии в Европе. «Поэтому мы полностью разделяем позицию Германии. То, что будет полезно Берлину, будет полезно и Будапешту», - подытожил глава венгерского МИДа.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

26 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что правительство страны решило блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной.

Правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию.