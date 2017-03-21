Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба раскритиковал визит президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией российской Госдумы.

«Дно нужно пробивать решительно и красиво. И здесь без вопросов - эффектный кульбит. Теперь не удивлюсь, если председатель ПАСЕ пригласит Ассада выступить перед Ассамблеей, рассказать о борьбе с терроризмом, фейковых новостях западных СМИ, борьбу с миграцией и популизмом оппозиции. Все темы на повестке дня ПАСЕ, поэтому проблем быть не должно», – написал на своей странице в Facebook.

«Еще можно продолжить турне поездкой в ​​оккупированный Крыму. Рашн френдз организуют все лучше. Во время изменений и изломов ПАСЕ разваливает сама себя коррупционным скандалом, желанием руководства угодить России любой ценой и готовностью многих (не всех!) закрывать на это глаза. Так Ассамблея уничтожает свой единственный настоящий актив - моральный авторитет. А неплохой же был орган. Да и не только он», – подчеркнул Кулеба.

В свою очередь первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook сообщила, что на сайте ПАСЕ нет ни слова о визите Аграмунта в Сирию. «Считаю, что сегодня же украинская делегация должна направить письмо в ПАСЕ с требованием дать разъяснения о статусе этого визита, тем более, что российские депутаты не являются членами ПАСЕ, потому что Ассамблея не подтверждала их полномочия. Итак, это был частный визит Анрамонта с его российскими друзьями? Должны получить официальный ответ ПАСЕ», - отметила она.

Ранее российский Первый канал сообщил, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ (из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии) и Госдумы во главе с председателем ПАСЕ Аграмунтом.