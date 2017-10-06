Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил надежду, что парламент в ближайшее время примет в первом чтении законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть», сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Убежден, что здоровые патриотические силы парламента займут четкую позицию и на законодательном уровне примут решение, которое признает Россию страной-агрессором. И я не советую мешать в принятии этого решения», - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО Украины подверг критике аргументы народных депутатов, которые выступили против принятия законопроекта. Турчинов заявил, что «в четверг произошло преступление против собственной страны, которое совершили те, кто заблокировал трибуну и не дал принять закон, которым Российская Федерация определялась как страна-агрессор, предоставлялся статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей как оккупированным районам, который четко говорил, что на оккупированной территории действует оккупационная администрация Российской Федерации».

«Главное – закон дает конкретный механизм деоккупации Донбасса, создает для нас очень важные правовые позиции в международных судах, на международных переговорах, и главное, перечеркивает возможности Российской Федерации скрывать свою агрессию под видом миротворческой операции», - сказал он.

Напомним, в четверг, 5 октября, Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса из-за блокирования президиума. Спикер парламента Андрей Парубий закрыл заседание. В Раду прибыл Президент Петр Порошенко для проведения встречи с нардепами от «БПП». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что блокирование трибуны ВР и срыв рассмотрения законопроектов о реинтеграции Донбасса организовала российская агентура.