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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза нарушили перемирие, украинские военные 17 обстрелов открывали ответный огонь.

В результате боевых действий потерь среди военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба.

Как и несколько дней подряд, основная активность противника была зафиксирована на донецком направлении. Так, вечером и ночью боевики дважды из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Майорска, Авдеевки, Опытного. Из этого же оружия оккупанты открывали огонь на подступах к шахте Бутовка, а вблизи Зайцево применяли вооружение БМП.

На луганском направлении НВФ дважды били из минометов калибра 82 миллиметра по позициям у Лобачево, а из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты сил АТО у Станицы Луганской, Валуйского, Крымского.

На приморском направлении под огонь вражеских гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали позиции у Широкино, Павлополя и Водяного. А неподалеку Березового кроме гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник применял вооружение БМП.
ForUm

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