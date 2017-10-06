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Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшим командиру взвода и милиционеру ПМОП «Беркут» в силовом разгоне митинга в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, 2 октября сообщено о подозрении бывшему милиционеру 1 отделения взвода № 2 оперативной роты № 1 подразделения милиции особого назначения «Беркут» при ГУМВД Украины в  Киеве в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171 УК Украины (в редакции от 05.04.2001); ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции от 07.04.2011); ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины (в редакции от 05.04.2001), а именно в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, должностным лицом, во исполнение явно преступного приказа.

В суд внесено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

3 октября сообщено о подозрении бывшему командиру взвода № 2 оперативной роты № 4 ПМОП «Беркут» при ГУМВД Украины в Киеве (в настоящее время командиру взвода Полка полиции особого назначения № 1 ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве), в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 УК Украины (в редакции Закона Украины № 3207-VI (3207-17) от 07.04.2011), ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины (в редакции Закона Украины № 2341-14 от 05.04.2001), а именно в превышении власти и служебных полномочий, совершенных группой лиц, что сопровождалось насилием с применением специальных средств, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевших действиями, при отсутствии признаков пыток и незаконном препятствовании проведению собрания, митингов, должностным лицом совершенного группой лиц, с применением физического насилия.

 

 
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