также в разделеПолитика
Порошенко может уже через несколько дней одобрить судебную реформу 19
Комитет ВР просит Порошенко уволить Муженко 27
Гройсман: Украина готова к зиме почти на 100%, вся ответственность – на местных властях 21
Порошенко заявил о готовности создать антикоррупционный суд 32
Обнародован текст законопроекта о реинтеграции Донбасса 185
Порошенко внес в ВР законопроект о мирном урегулировании на Донбассе 619
В ВР зарегистрировали альтернативный законопроект о реинтеграции Донбасса 60
Законопроект о реинтеграции Донбасса зарегистрирован в Раде 64
Порошенко зарегистрирует в Раде 2 законопроекта по Донбассу 63
«Давление не сработает»: Данилюк ответил на обвинения Луценко 48
Аваков требует исправить закон по судреформе 93
Гройсман раскритиковал нардепов, не проголосовавших за пенсионную реформу 98
Тука: АП не советуется с МинАТО по законопроекту о реинтеграции Донбасса 31
Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военном сотрудничестве 98
Геращенко: В законопроекте о реинтеграции Донбасса есть неожиданные моменты 372
«Жизнь меняется уже сейчас»: Гройсман поблагодарил Раду за пенсионную реформу 61
Аваков говорит, что у нет конфликта с Порошенко 47
Рада приняла пенсионную реформу 356

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотрит законопроекты о реинтеграции Донбасса и продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей утром 5 октября.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду.

Председатель комитета Сергей Пашинский призвал народных депутатов рассмотреть документы в среду, мотивируя это тем, что они неотложные. В то же время нардепы попросили больше времени на изучение текстов законопроектов, сообщает «Украинская правда».

«Заседание комитета в вопросе законопроектов президента будет завтра в 9:30», - огласил решение Пашинский.

Как ранее сообщал ForUm, 4 октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Документом предлагается признать временную оккупацию Россией территорий в Донецкой и Луганской областях нелегитимной, а любые акты, изданные оккупационной администрацией РФ на Донбассе, недействительными. 

Кроме того, в ВР был зарегистрирован президентский законопроект №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым предусматривается продление особого порядка местного самоуправления в отдельных ОРДЛО.

В ВР также был зарегистрирован альтернативный президентскому проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги