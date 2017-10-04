Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой уволить начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко из-за недостатков в организации охраны складов боеприпасов. Об этом председатель комитета Сергей Пашинский заявил на заседании комитета.

Он озвучил предложения комитета после обсуждения чрезвычайных событий на складах боеприпасов возле города Калиновка Винницкой области и в городе Балаклея Харьковской области. Члены комитета большинством голосов поддержали эти предложения.

«Первый блок о том, что ... согласно Конституции и законам Украины, закону Украины о Вооруженных силах и положению о Генеральном штабе, обратиться к президенту Украины об увольнении начальника Генерального штаба за систематические недостатки в организации этой работы ...», - сказал Пашинский.

«Второй вопрос - обратиться к министру обороны. У нас есть еще один человек, который несет персональную ответственность за это, это - руководитель ВСП. Это увольнение руководителя ВСП, который не обеспечил надлежащую охрану», - добавил глава комитета.

«Обратиться к президенту с требованием изучить институциональную целесообразность существования такой системы субординации и управления», - отметил он.

Эти три предложения нашли поддержку большинства членов комитета. Двое воздержались.

Министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко были приглашены на заседание комитета, но не пришли.

Напомним, народный депутат из фракции «Народный фронт» и член коллегии МВД Антон Геращенко и секретарь СНБО Александр Турчинов заявили, что ответственность за катастрофу в Калиновке должен понести глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

Муженко заявил, что обвинить его или его подчиненных не получится.