Временную оккупацию Россией территорий в Донецкой и Луганской областях предлагается признать нелегитимной, а любые акты, изданные оккупационной администрацией РФ на Донбассе, недействительными. Об этом говорится в президентском законопроекте №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Согласно документу, в Донецкой и Луганской областях временно оккупированными территориями предлагается признать сухопутную территорию и ее внутренние воды в пределах отдельных районов, городов, поселков и сел областей, где вооруженные силы Российской Федерации и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют оккупационные власти и общий контроль РФ.

Кроме того, временно оккупированными территориями предлагается признать внутренние морские воды и территориальное море Украины, прилегающие к сухопутной оккупированной территории и воздушное пространство над нет.

Также в документе отмечается, что границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях будут определяться по представлению Генерального штаба Вооруженных сил Украины Министерством обороны Украины.

«Правовой статус временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях определяется настоящим законом и общепризнанными принципами международного права», – говорится в законопроекте.

«Временная оккупация Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях, указанных в пунктах 1 - 3 части первой статьи 1 настоящего закона, является нелегитимной и не создает для Российской Федерации никаких территориальных прав», – отмечается в документе.

Подчеркивается, что деятельность вооруженных сил и других воинских формирований Российской Федерации и оккупационной администрации РФ, противоречит нормам международного гуманитарного права, является незаконным, а любой изданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

«В рамках временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях действует особый порядок обеспечения прав и свобод гражданского населения, определенный настоящим законом и нормами международного права. За физическими лицами, независимо от приобретения ими статуса внутренне перемещенных лиц или иного специального правового статуса, юридическими лицами сохраняется право собственности и другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, если оно приобретено в соответствии с законами Украины», – подчеркивается в законопроекте.

Также отмечается, что за государством Украина, территориальными общинами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, государственными органами, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности и другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, находится на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

С полным текстом проекта закона можно ознакомиться на сайте ВР.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, в ВР был зарегистрирован президентский законопроект №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым предусматривается продление особого порядка местного самоуправления в отдельных ОРДЛО.

В ВР также был зарегистрирован альтернативный президентскому проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.