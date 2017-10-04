В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которым предусматривается продление особого порядка местного самоуправления в отдельных ОРДЛО.

Информация об этом обнародована на сайте РФ.

Так, проект «Закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» зарегистрирован под номером 7164.

Также отмечается, что законопроект определен Главой государства как неотложный.

Особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей предлагается продлить на год с момента вступления в силу данного документа.

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.