В Верховной Раде Украины зарегистрирован альтернативный президентскому проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями.



Информация об этом обнародована на сайте Верховной Рады, однако текст законопроекта пока отсутствует.

Соответствующий документ зарегистрирован под номером №7163-1.

Авторами документа выступили вице-спикер паламента Оксана Сыроид и ряд депутатов от фракции «Самопомич».

Напомним, ранее в Верховной Раде Украины был зарегистрирован президентский законопроект №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.