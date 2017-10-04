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В Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Информация об этом обнародована на сайте Верховной Рады.

Соответствующий документ зарегистрирован под номером №7163.

Также отмечается, что законопроект определен Главой государства как неотложный.

Напомним, ранее секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник заявляет, что Президент будет вносить в парламент два законопроекта, касающихся Донбасса.

 


 
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