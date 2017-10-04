Министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко не пришли на заседание комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, на котором должны были рассматривать взрывы в Калиновке.

Об этом на заседании комитета 4 октября сказал его председатель Сергей Пашинский.

«Мы пригласили министра обороны Степана Полторака и начальника Генштаба Виктора Муженко. Вчера Полторак проинформировал меня, что он сегодня находится с рабочей поездкой в ​​Варшаве, от господина Муженко никакой информации о причинах его отсутствия мы не получили», - сказал он.

Пашинский заявил, Генштаб не выполнил ни одного из предоставленных ему ранее поручений для охраны и сохранения складов боеприпасов.

«Раньше мы приняли целый ряд решений: о рассредоточения существующих складов и арсеналов, о выделении дополнительных средств и еще ряд мероприятий. За полгода Генштабом не было выполнено ни одного решения», - сказал он.

«Более того, когда я задал вопрос начальнику Генштаба, какая самая большая проблема в выполнении этих поручений, мне было сказано, что самая большая проблема, это то, что «Укрзализныця» не дает вагоны для перевозки боеприпасов», - добавил он.

Он подчеркнул, что именно начальник Генштаба в соответствии с положением о Генштабе организует защиту от террористических посягательств на объекты Вооруженных сил, обеспечивает меры по повышению уровня живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов и складов, организует мероприятия по обеспечению технического обслуживания и использования боеприпасов и ракет и тому подобное.

«Согласно уставу ВСУ, начальник Генштаба - это военнослужащий, который лично отвечает перед государством за боевую готовность и хранения боеприпасов, техники, горючего и других материальных средств», - подытожил Пашинский.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Народный депутат из фракции «Народный фронт» и член коллегии МВД Антон Геращенко и секретарь СНБО Александр Турчиновзаявили, что ответственность за катастрофу в Калиновке должен понести глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

Муженко заявил, что обвинить его или его подчиненных не получится.