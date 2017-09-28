Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов считает, что ответственность за недавние события на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области должен нести, в том числе, начальник Генштаба Виктор Муженко. Об этом Турчинов сказал журналистам в Киеве, сообщает 112 Украина.

«Это колоссальная проблема, которую мы сегодня имеем. В течение этого года, во время уничтожения арсенала в Балаклее, это и пожар в Калиновке, мы потеряли большое количество боеприпасов. Стране нанесен крупнейший удар с начала войны. Удар по нашей обороне, удар по нашей боеспособности, и для меня принципиально, именно так я поставил вопрос во время заседания военного кабинета, - это ответственность, начиная от начальника Генштаба и по всей вертикали тех, кто отвечает за оборону нашей страны. Мы продемонстрировали, что не можем защитить наши стратегические арсеналы. Поэтому встает вопрос о качестве защиты нашей страны», - заявил секретарь СНБО.

Турчинов добавил, что пока в стране не начнут отвечать за свои некачественные действия высшие должностные лица, она будет нести потери и убытки.

Как сообщал ForUm, накануне за отставку начальника Генштаба и его заместителя выступил нардеп Антон Геращенко.

26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала в Калиновке.