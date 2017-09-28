Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявляет, что ни его, ни его подчиненных не удастся обвинить в бездействии в ситуации, возникшей в Калиновке Винницкой области.

Об этом он написал в Facebook.

«Война закалила всех – от солдата до генерала. Для тех, кто еще не понял – обвинить меня, моих подчиненных в бездействии не удастся. Назначить крайних не получится», - заявил Муженко.

Начальник Генштаба отметил, что благодаря умелым, слаженным и даже героическим действиям, прежде всего, личного состава 48 арсенала пожар был локализован и прекращен уже до 16:00.

«Вовремя принятые решения командования позволили избежать потерь личного состава и местных жителей. В тушении было задействовано 7 танков. В конечной фазе тушения осуществлено до 10 вылетов авиации ГосЧС», - отметил он.

Силами 32 инженерно-технических групп организовано разминирование территории. Этих групп будет работать 50.

«Совместно с СБУ, ГосЧС, НГУ и Национальной полицией – Вооруженные силы продемонстрировали сплоченность и профессионализм в решении проблемы. Искренне благодарен за оперативное реагирование и взаимовыручку», - подчеркнул Муженко.

«Враг напомнил, что идет война. Главным объектом его атаки являются Вооруженные силы как основная опора национальной безопасности Украины. Сразу появились те, кто стремится расшатать боеготовность и целостность Вооруженных сил», - добавил он.

По словам начгенштаба, их задача совпадает с вражескими: убедить общество в том, что командование ВСУ не способно адекватно реагировать на угрозы; посеять сомнение в способности ВСУ защитить свой народ, взбить доверие к армии.

«И на этом фоне реализовать свои политические амбиции. Эти люди не понимают, что ВС стали другими. Не такими, как были в 2014. Сильные и боеспособные» - заявил Муженко.

Как сообщал ForUm, накануне за отставку начальника Генштаба и его заместителя выступил нардеп Антон Геращенко.

Сегодня, 28 сентября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что ответственность за события на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области должен нести, в том числе, начальник Генштаба Виктор Муженко.

26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.