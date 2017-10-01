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Полиция применила резиновые пули для разгона демонстрантов в Барселоне, где проходит запрещенный испанскими властями референдум о независимости Каталонии.

Как сообщают испанские СМИ со ссылкой на очевидцев, столкновения произошли возле одной из школ, где проходило голосование. Активисты пытались не дать полицейским изъять урны для голосования, передает ВВС.

По информации агентства ЭФЕ, как минимум один человек был госпитализирован с ранами на лице. Один из демонстрантов заявил агентству Франс-пресс, что получил ранение резиновой пулей в ногу.

Экстренные службы Каталонии сообщают, что в результате столкновений с полицией пострадали 38 человек, однако испанские власти не подтверждают эту информацию.

В городе Жирона полицейские выбили двери спортивного центра, где должен был голосовать глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон. На кадрах, показанных по испанскому телевидению, видно, как стражи порядка оттесняют желающих проголосовать.

По информации агентства Рейтер, Пучдемону все же удалось проголосовать на референдуме. Позднее он назвал поведение полиции «неоправданным проявлением жестокости».

Власти Испании пока не давали комментариев по поводу проведения референдума.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии проходит референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.
ForUm

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