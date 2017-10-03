Ответственность за взрывы на складе боеприпасов в Калиновке должна быть распределена между всеми ответственными за него структурами, исходя из их функционала.

Об этом на телеканале ZIK рассказал начальник генштаба Виктор Муженко, передает Украинская правда.

«Мы готовы нести ответственность, но мы не готовы быть в качестве козла отпущения. Это целый комплекс, и есть ряд силовых структур и органов государственного управления, которые должны были бы отвечать», - отметил Муженко.

«Если есть состав уголовного преступления, пусть проводится соответствующее расследование, и доказывают вину конкретного лица. После этого я готов нести ответственность, уголовную или административную. Я чувствую ответственность, но не чувствую вины ни за собой, ни за подчиненными. Мы сделали все возможное, но, к сожалению, кое-чего не успели», - заявил Муженко.

При этом он признает, что часть ответственности лежит на нем.

«Я считаю себя ответственным за то, что произошло в Калиновке, поскольку это объект Вооруженных сил. Но я не хотел бы, чтобы те проблемы и недостатки, которые имели место в организации охраны и ограждении таких объектов, были возложены только на меня лично и моих подчиненных», - отметил Муженко.

По его словам, его вина, в первую очередь, заключается в недостаточно твердой позиции требования соответствующих процедурных моментов и в решении существующих проблем для скорейшего страхования арсенала.

«Мы должны четко понимать масштабы и объемы этой проблемы. Эти миллионы тонн боеприпасов – остатки от прежней советской армии. Некоторые из арсеналов вообще планировались к расформированию. С началом российско-украинской войны было принято соответствующее решение о ликвидации некоторых баз и складов оружия. Кстати, склад в Калиновке был одним из тех арсеналов, которые в перспективе должны были быть ликвидированы», - заявил Муженко.

По его словам, в вопросе ответственности есть несколько составляющих: финансирование, обеспечение железнодорожных перевозок боеприпасов.

«По военным нормативам, один эшелон должен осуществлять перевозки со скоростью 600-700 километров в сутки. У нас на это уходит 3-4 суток. Поэтому возникают определенные проблемы с соответствующими поставками подвижного состава», - отметил Муженко.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Народный депутат из фракции «Народный фронт» и член коллегии МВД Антон Геращенко и секретарь СНБО Александр Турчинов заявили, что ответственность за катастрофу в Калиновке должен понести глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

Муженко заявил, что обвинить его или его подчиненных не получится.