Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59 человек, еще 527 получили ранения. Об этом сообщил шериф города Джозеф Ломбардо.

При этом полицейский отметил, что озвученная цифра не окончательная, сообщает УНИАН.

Ранее сообщалось 58 погибших.

Напомним, 1 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. Им оказался оказался 64-летний Стивен Пэддок из Мескита (штат Невада). В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ. Однако в ФБР заявили, что на данный момент не обнаружили никакой связи между Пэддоком и ИГИЛ.

Граждане Украины во время стрельбы не пострадали.