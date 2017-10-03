также в разделеМир
Интернет-трафик из КНДР начал идти через РФ 7
СМИ: Отец стрелка из Лас-Вегаса был серийным грабителем 14
Трамп объявил пятидневный траур по погибшим при стрельбе в Лас-Вегасе 60
ФБР не видит связи между стрельбой в Лас-Вегасе и ИГИЛ 32
Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 58 человек 60
Количество пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе достигло 406 человек 86
ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе 96
Стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летним местным жителем 141
Разбившийся в Конго самолет с украинцами перевозил боеприпасы 83
Стрельба в Лас-Вегасе: количество погибших выросло до 50 человек 77
Нобелевскую премию по медицине присудили американцам, исследовавшим суточные ритмы 33
Еврокомиссия: Референдум в Каталонии незаконный 69
Количество жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 20 118
Франция запретила «фотошопить» моделей 90
Полиция убила лас-вегасского стрелка 48
В Румынии заговорили об объединении с Молдовой 150
Эрдоган: Турции уже не нужно членство в ЕС 218
У казино в Лас-Вегасе произошла стрельба, есть жертвы 122

Число погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе выросло до 59 человек, еще 527 получили ранения. Об этом сообщил шериф города Джозеф Ломбардо.

При этом полицейский отметил, что озвученная цифра не окончательная, сообщает УНИАН.

Ранее сообщалось 58 погибших.

Напомним, 1 октября на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. Им оказался оказался 64-летний Стивен Пэддок из Мескита (штат Невада). В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ. Однако в ФБР заявили, что на данный момент не обнаружили никакой связи между Пэддоком и ИГИЛ.

Граждане Украины во время стрельбы не пострадали.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги