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Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Site Intel Group со ссылкой на агентство «Амак».

Они объявили, что открывший стрельбу по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был их «солдатом» и принял ислам «несколько месяцев назад». Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, не приводится, сообщает УНИАН.

Напомним, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, количество погибших составило 50 человек.

Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летним местным жителем. 

 
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