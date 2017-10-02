Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Site Intel Group со ссылкой на агентство «Амак».



Они объявили, что открывший стрельбу по толпе в Лас-Вегасе Стивен Пэддок был их «солдатом» и принял ислам «несколько месяцев назад». Никаких конкретных свидетельств того, что Пэддок был связан с террористами, не приводится, сообщает УНИАН.

Напомним, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, количество погибших составило 50 человек.

Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летним местным жителем.