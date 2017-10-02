Очевидцы сообщили о стрельбе, произошедшей во время фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Полиция подтвердила факт инцидента, но пока не приводит никаких подробностей, сообщает ВВС.

По данным агентства Рейтер, погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали. На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови.

Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной. «Обойма за обоймой – пули летали повсюду», - приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.

Также поступает информация, что стрелок как минимум один и что сейчас он стреляет по полицейским машинам с 32-го этажа отеля рядом с казино, но официально это не подтверждено. Сейчас рядом с казино разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация.

Полиция попросила не транслировать в сети и в эфире ее перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа. На время операции временно приостановил работу аэропорт Лас-Вегаса.