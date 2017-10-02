также в разделеМир
Трамп объявил пятидневный траур по погибшим при стрельбе в Лас-Вегасе 41
ФБР не видит связи между стрельбой в Лас-Вегасе и ИГИЛ 20
Количество пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе достигло 406 человек 76
ИГИЛ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе 88
Стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летним местным жителем 69
Разбившийся в Конго самолет с украинцами перевозил боеприпасы 73
Стрельба в Лас-Вегасе: количество погибших выросло до 50 человек 69
Нобелевскую премию по медицине присудили американцам, исследовавшим суточные ритмы 31
Еврокомиссия: Референдум в Каталонии незаконный 68
Количество жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 20 116
Франция запретила «фотошопить» моделей 89
Полиция убила лас-вегасского стрелка 46
В Румынии заговорили об объединении с Молдовой 148
Эрдоган: Турции уже не нужно членство в ЕС 213
У казино в Лас-Вегасе произошла стрельба, есть жертвы 120
На Мэрилина Мэнсона во время концерта упала декорация 32
В Каталонии заявили о свыше 800 пострадавших в столкновениях с полицией 42
90% за: Каталонский лидер заявил об обретении права на независимость 67

В результате стрельбы в Лас-Вегасе (США) погибли не менее 58 человек, сообщил на шериф полиции города Джозефа Ломбардо.

Отмечается, что в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 58 человек, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, более 500 человек пострадали. Часть из них получила ранения, когда в ходе стрельбы возникла паника и давка.

Ранее сообщалось о 50 погибших и не менее 406 госпитализированных.

Напомним, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба

Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летний Стивен Паддок из Мескита (штат Невада).

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ. 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги