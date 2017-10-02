В результате стрельбы в Лас-Вегасе (США) погибли не менее 58 человек, сообщил на шериф полиции города Джозефа Ломбардо.

Отмечается, что в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 58 человек, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, более 500 человек пострадали. Часть из них получила ранения, когда в ходе стрельбы возникла паника и давка.

Ранее сообщалось о 50 погибших и не менее 406 госпитализированных.

Напомним, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба.

Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летний Стивен Паддок из Мескита (штат Невада).

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ.