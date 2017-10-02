Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летним местным жителем. Об этом заявил шериф полиции Лас-Вегаса Джозефа Ломбардо.

В полиции не назвали имя стрелка, лишь отметили, что ему 64 года и он не является афроамериканцем.

Мужчина открыл стрельбу по толпе на концерте с высоты 32-го этажа гостиницы в развлекательном комплексе «Мандалай Бэй», сообщает 112 Украина со ссылкой на телеканал ABC.

Правоохранители также идентифицировали спутницу стрелка, 63-летнюю Мэрилу Дэнли.

Она могла скрыться с места происшествия на автомобиле и объявлена в розыск.

Как заявил Ломбардо, злоумышленник был ликвидирован в ходе перестрелки с полицейским. Пока инцидент не рассматривается как теракт.

Напомним, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, количество погибших составило 50 человек.