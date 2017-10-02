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В ФБР заявили, что на данный момент не обнаружили никакой связи между Стивеном Пэддоком, подозреваемым в расстреле людей в Лас-Вегасе, и террористической организацией Исламское государство.

«Мы не определили на этот момент никакой связи с международной террористической организацией», - сказали в ФБР, сообщает LIGA.net.

Напомним, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, количество погибших составило 58 человек.

Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летний Стивен Паддок из Мескита (штат Невада).

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ. 
ForUm

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