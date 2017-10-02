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Граждане Украины не пострадали во время стрельбы в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба украинского посольства в США.

«Стрельба в Лас-Вегасе. Ведутся следственные действия. Предварительно украинцев среди погибших или раненых нет», – говорится в сообщении.

Напомним, на фестивале кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе произошла стрельба. По последним данным, количество погибших составило 58 человек.

Ликвидированный полицией стрелок из Лас-Вегаса оказался 64-летний Стивен Паддок из Мескита (штат Невада).

Ответственность за стрельбу взяли на себя террористы ИГИЛ.  Однако в ФБР заявили, что на данный момент не обнаружили никакой связи между Пэддоком и ИГИЛ.
ForUm

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