Высший административный суд признал законным указ Президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артеменко. Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Игорь Олендер, сообщают Українські новини.

«В удовлетворении административного иска... отказать», - объявил он.

Суд постановил полностью отказать Артеменко в удовлетворении иска, в частности отказался признать незаконным и отменить указ президента.

Отметим, дело ВАСУ рассматривал около 5 месяцев. Этот решение стало первым среди других дел по обжалованию указов Порошенко о прекращении украинского гражданства бывших чиновников.

В свою очередь защита Артеменко намерена обжаловать прекращение его украинского гражданства в Верховном суде. Об этом сказал его адвокат Леонид Сиваков.

«Безусловно, будем обжаловать в Верховном суде», - сказал он.

Ранее в возврате украинского гражданства Артеменко отказал столичный окружной админсуд.

Напомним, 30 апреля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства Артеменко.

21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК – госизмена.

16 мая Верховная Рада досрочно лишила его мандата.

Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.