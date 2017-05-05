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Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, также теми, кто добровольно получил гражданство иностранных государств», – говорится в сообщении.

В ГМСУ подчеркнули, что материалы в отношении Артеменко были предоставлены Генеральной прокуратурой Украины через Министерство внутренних дел Украины, проработаны Государственной миграционной службой  и направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии 25 апреля.

Согласно Конституции Украины Президент принимает решение об утрате гражданства Украины на основании выводов Комиссии по вопросам гражданства.

«Прекращение гражданства Украины в случаях, предусмотренных законом, является конституционной нормой. Основания для потери гражданства Украины перечислены в ст.19 закона Украины «О гражданстве Украины». К таким основаниям, в частности, относится, добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия», – добавили в ведомстве.

Напомним, 30 апреля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК - госизмена.
 
ForUm

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