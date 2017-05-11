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Народный депутат Андрей Артеменко попросил Высший административный суд признать незаконным и отменить указ Президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства. Об этом заявил адвокат Артеменко Леонид Сиваков, сообщает 112 Украина, ссылаясь на Украинские новости.

«Уже обжаловали в Высшем административном суде», - сказал он.

Кроме этого, защита депутата направила в Администрацию Президента запрос с просьбой предоставить копию указа о прекращении украинского гражданства. По мнению Сивакова, такие указы должны публиковаться.

Напомним, Государственная миграционная служба подтвердила прекращение Президентом Петром Порошенко украинского гражданства народного депутата Верховной Рады Андрея Артеменко. Сам Артеменко назвал необоснованным возможное лишение его гражданства Украины и заявил, что обжалует его в случае подтверждения информации. Основанием для этого стало наличие у депутата канадского паспорта.

Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

 
ForUm

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