Президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады. Об этом в Facebook сообщил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.



«Это уникальный и первый за 26 лет независимости случай, когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции Украины, которая предусматривает только одно - украинское - гражданство. Сейчас Артеменко и его защитники будут кричать, что Конституция Украины запрещает лишать гражданства. Лишать - да, а прекращать - нет, не запрещает», - отметил нардеп.

«Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочно прекратил депутатские полномочия Артеменко», - добавил Ляшко.

Также, по его информации, утром в субботу Артеменко вылетел в Вену. «Надеюсь, он вернется и сдаст украинский паспорт, который он променял на иностранный», - подытожил Ляшко.

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля «Радикальная партия» исключила Артеменко из состава фракции. Ляшко заявил, что перед публикацией плана Артеменко летал в Москву.

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против Артеменко по статье государственная измена.