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Народный депутат из фракции «Радикальной партии»  Андрей Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки. Об этом пишет The New York Times.

Инициатива предусматривает вывод российских войск с востока Украины и проведение всеукраинского референдума, на который будет вынесен вопрос о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет, сообщает 112 Украина.

Кроме того, Артеменко якобы предоставил доказательства коррупционной деятельности Президента Украины Петра Порошенко, которые включали названия компаний и номера банковских переводов. По его мнению, это должно помочь сместить Порошенко с поста и привести к власти в Киеве новое правительство, не так враждебно настроенное по отношению к России.

«Многие назовут меня российским агентом, американским агентом, агентом ЦРУ. Но как найти решение для наших стран, если мы не будем разговаривать?» – сказал Артеменко нью-йоркскому изданию.

В подготовке плана снятия санкций с России и его передаче в Белый дом, по информации газеты, участвовали Майкл Коэн (личный адвокат Трампа, женат на украинке) и Феликс Сатер (американский бизнесмен российского происхождения, бывший советник Трампа).

В начале февраля Коэн оставил пакет с «планом Артеменко» в кабинете Флинна. Однако советник не успел с ним ознакомиться, поскольку по требованию президента вынужден был подать в отставку, пишет The New York Times.

Посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии газете заявил, что Артеменко не уполномочен представлять альтернативные планы мирного урегулирования от имени государства. Возможность проведения референдума о передаче Крыма в аренду он назвал грубым нарушением Конституции Украины.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что Флинн за месяц до инаугурации Дональда Трампа обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену части санкций.

После этого Флинн подал в отставку. Он признал, что давал неполную информацию о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря, и принес извинения Трампу.
ForUm

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