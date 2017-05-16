Верховная Рада досрочно лишила мандата внефракционного депутата Андрея Артеменко.

Как сообщается на сайте парламента, за постановление «О досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Артеменко А.В.» проголосовали 244 нардепа.

В документе отмечается, что Артеменко лишен полномочий в связи с прекращением гражданства Украины.

Напомним, 30 апреля лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что Президент Петр Порошенко 29 апреля подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады.

Государственная миграционная служба Украины подтвердила факт лишения украинского гражданства Артеменко.

21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч. 1 ст. 111 УК – госизмена.

Артеменко оказался в центре внимания СМИ после того, как NYT сообщила о том, что народный депутат из фракции Радикальной партии Андрей Артеменко разработал «концепцию» заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы и передал ее советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.