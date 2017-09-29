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Пожар на складах боеприпасов в Калиновке никоим образом не повлияет на решение Соединенных Штатов о предоставлении Украине летального оружия.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Голос Америки.

«Мы не знаем всех обстоятельств. Многие люди заинтересованы во взрывах, но также существует вероятность, что это был несчастный случай. Думаю, что решение США относительно предоставления оружия будет приниматься, исходя из целей США в этом вопросе», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. Около 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

28 сентября очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи военного склада завершена.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. 28 сентября В тот же день Все эвакуированные вернулись в свои дома.

В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.
ForUm

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