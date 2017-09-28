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Адвокат Эдем Семедляев 28 сентября подал краткую апелляционную жалобу на приговор, вынесенный накануне подконтрольным Кремлю Симферопольским районным судом его подзащитному, одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерову.

«Сегодня мы подготовили и направили краткую апелляционную жалобу. Приговор мы на руки еще не получили, а только услышали вчера. Но в зале на тот момент было очень шумно, и полный текст приговора пока что не удается до конца идентифицировать. Краткую жалобу мы подали, чтобы не пропустить сроки обжалования, и в дальнейшем будем ее дополнять, после того, как получим на руки текст приговора», – заявил Эдем Семедляев, сообщает Крым.Реалии.

Адвокат также добавил, что ознакомился с протоколом судебного заседания.

«Теперь мы будем его (протокол. – Ред.) анализировать, насколько он точен. У нес есть три дня, чтобы внести туда свои замечания», – уточнил адвокат.

По его словам, полный текст приговора защите пообещали выдать в понедельник, 2 октября.

Как ранее сообщал ForUm, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд приговорил одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения.
ForUm

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