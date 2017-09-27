Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда о содержании под стражей экс-министра юстиции Александра Лавриновича.

«Коллегия судей постановила – апелляционную жалобу Александра Лавриновича удовлетворить. Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 15 сентября отменить», - говорится в постановлении Апелляционного суда, передает УНИАН.

«Александра Лавриновича освободить из-под стражи в зале суда», - добавила председательствующая по делу судья.

Напомним, 15 сентября судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство следователя Департамента спецрасследования Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 2 ноября, без права внесения залога.

6 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате государственной власти путем конституционного переворота.

Их обвиняют в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти - Верховной Раде, изменения Конституции Украины путем внесения в государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и ее официальной публикации.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, которая расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти.

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.