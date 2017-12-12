также в разделеПолитика
Грузия пока не получала ответ Украины относительно экстрадиции Саакашвили 34
Луценко пожаловался на давление в связи с делом Саакашвили 125
ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту дела Саакашвили 99
ГПУ обжалует решение суда отпустить Саакашвили 53
Саакашвили уверяет, что у него нет президентских амбиций 53
Суд отказался арестовывать Саакашвили 89
Аваков ездил в 2014 году в Крым, чтобы вернуть Януковича в Киев 99
Суд по делу о госизмене Януковича ушел на перерыв до 13 декабря 18
Яценюк: Турчинов давал военным устное распоряжение применять оружие в Крыму 192
Депутаты Кнессета просят Украину признать Иерусалим столицей Израиля 70
Яценюк рассказал, когда последний раз говорил с Януковичем 90
Медведчук: Сюмар, Высоцкий, Павленко и Онуфрик должны понести уголовную ответственность за оказание незаконного давления на следствие 99
Саакашвили понравилось голодать 49
Яценюк: Янукович заключил более 50 соглашений в пользу России 85
Саакашвили готовы взять на поруки 10 нардепов 37
Саакашвили считает себя военнопленным 177
Рабинович: Украину способна возродить лишь новая национальная идея, а не деньги 80
Курченко прокомментировал обвинения Луценко в финансировании Саакашвили 220

Следователи Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, которого подозревают в захвате государственной власти. Об этом сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Объявили о завершении досудебного следствия и предоставили материалы для ознакомления. Обвинительный акт вручается и направляется в суд после ознакомления», - сказал он, сообщает УНИАН.

В то же время Горбатюк уточнил, что это произошло вчера, 11 декабря.

Напомним, 15 сентября судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство следователя Департамента спецрасследования Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 2 ноября, без права внесения залога.

6 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате государственной власти путем конституционного переворота.

27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

Их обвиняют в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти - Верховной Раде, изменения Конституции Украины путем внесения в государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и ее официальной публикации.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, которая расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти.  

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги