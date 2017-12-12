Следователи Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины завершили расследование уголовного производства в отношении бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича, которого подозревают в захвате государственной власти. Об этом сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Объявили о завершении досудебного следствия и предоставили материалы для ознакомления. Обвинительный акт вручается и направляется в суд после ознакомления», - сказал он, сообщает УНИАН.

В то же время Горбатюк уточнил, что это произошло вчера, 11 декабря.

Напомним, 15 сентября судья Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство следователя Департамента спецрасследования Главного следственного управления ГПУ об избрании меры пресечения Лавриновичу в виде содержания под стражей сроком на 60 суток – до 2 ноября, без права внесения залога.

6 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу сообщено о подозрении в захвате государственной власти путем конституционного переворота.

27 сентября Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича и отменил решение Печерского районного суда об избрании ему меры пресечения в виде ареста на два месяца.

Их обвиняют в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконной, без решения единого органа законодательной власти - Верховной Раде, изменения Конституции Украины путем внесения в государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и ее официальной публикации.

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование Конституции предыдущей редакции, которая расширила полномочия Президента. Сделал он это в обход голосования в парламенте. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти.

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.